بريطانيا ترصد ارتفاعا ملحوظا للإصابات اليومية بكورونا

سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، 4182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في ارتفاع ملحوظ لهذا المؤشر، بينما تم رصد 10 وفيات بالمرض.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4182 مقابل 3180 الأربعاء و3542 الخميس، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4477705.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 10 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 9 في بيانات الأربعاء وكذلك 10 حالات الخميس، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 127768 شخصا.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 38.871 مليون شخص، بينهم أكثر من 24.478 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: RT