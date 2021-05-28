"طوابع المساواة" الإسبانية بلون البشرة تثير جدلا غير متوقع

تواجه شركة البريد الإسبانية رد فعل عنيفا بعد محاولتها تسليط الضوء على عدم المساواة العرقية، بإصدار أربعة طوابع بدرجات مختلفة للون البشرة.

وأصدرت شركة "كوريوس إسبانيا" (البريد الإسباني) المملوكة للدولة هذا الأسبوع الطوابع الأربعة، وأطلقت عليها اسم "طوابع المساواة" وقدمتها في ذكرى مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد على يد ضابط شرطة في مينيابوليس الأمريكية.

وكلما كان الطابع أغمق، انخفض السعر، حيث بلغ سعر الطابع ذو اللون الفاتح 1.60 يورو (1.95 دولار)، أما أغمقها فبلغ سعره 0.70 يورو (0.85 دولار).

وقالت الشركة الإسبانية إن "الطوابع تعكس حقيقة غير عادلة ومؤلمة لا ينبغي السماح بها وأن كل حرف أو طرد يتم إرساله معهم سيرسل رسالة ضد عدم المساواة العرقية".

وتم إطلاق الحملة خلال شهر التنوع الأوروبي بالتعاون مع "اتحاد أنقذونا من العنصرية" الوطني الإسباني، وهي مجموعة غير ربحية، وتضمنت مقطع فيديو مدته 60 ثانية مع نجم موسيقى الهيب هوب والناشط الإسباني شوغين.

لكن في حين أن هدف الشركة كان "تسليط الضوء على عدم المساواة العرقية وتعزيز التنوع والاندماج والمساواة في الحقوق"، اتهمها النقاد بأنها "غير حساسة تجاه القضايا العرقية، وتسيء قراءة مشاعر السود في إسبانيا".

المصدر: أ ب