تقرير رسمي: إيران تعمل على إطلاق 5 أقمار صناعية

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية بأن سلطات البلاد تعمل على إنتاج مجموعة أقمار صناعية وتخطط لإطلاق 5 منها إلى المدار حول الأرض في وقت قريب.

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وذكرت الوكالة، في تقرير نشرته الجمعة أن قطاع صناعة الفضاء الإيرانية يعمل حاليا على تصميم 4 أقمار صناعية والتحضير لإطلاق 5 أخرى.

وأوضحت أن هناك 7 أقمار صناعية يجري العمل عليها لإرسالها إلى المدار المنخفض حول الأرض ستراوح من 160 إلى 2000 كيلومتر، لكن هناك أيضا خطط لتصميم جهاز قد يتم إيصاله إلى ارتفاع 36 ألف كيلومتر.

وأشار التقرير إلى أن إطلاق بعض هذه الأقمار الصناعية يمكن أن يجري قبل انتهاء فترة صلاحيات الرئيس الإيراني، حسن روحاني، والتي تنقضي في أغسطس العام الحالي.

وقالت الوكالة: "إن التحول في مجال الفضاء سيكون ممكنا مع نمو الاستثمار غير الحكومي والإنتاجية ونمو القيمة المضافة ومراقبة اقتصاد الفضاء. لذلك، فإن مراكز الابتكار وإحداث واحات العلوم الفضائية والخدمات الفضائية وأنظمة خدمات القيمة المضافة النصية (G2) والمكتبات الطيفية وتحرير بيانات الأقمار الصناعية وتطوير مراكز البيانات والخدمات السحابية هي بعض الأشياء التي تؤدي إلى تطوير الأعمال القائمة على الفضاء".

وذكر التقرير أن "من بين الأهداف الاستراتيجية لتطوير صناعة الفضاء في البلاد، تسريع الأنشطة الفضائية بناء على وثيقة تطوير علوم الجو فضائية وإضفاء الطابع المؤسسي على سلسلة القيمة الفضائية واستكمالها على أساس إنشاء نظام إيكولوجي للتنمية وإنشاء نظام إدارة البحوث في الفضاء والاستخدام الأمثل للقدرات العلمية في البلاد، وتطوير تكنولوجيا الفضاء، وتسويق الفضاء وتعزيز خدمات الفضاء، ونمو حصة القيمة المضافة لاقتصاد الفضاء من الناتج القومي الإجمالي".

المصدر: "إرنا"