الادعاء الألماني يتهم 4 يساريين متطرفين في هجمات على نازيين جدد

قال ممثلو الادعاء الألماني إن 4 نشطاء يساريين متطرفين وجهت إليهم اتهامات في ألمانيا بشأن مزاعم بأنهم جزء من مجموعة متورطة في سلسلة من الهجمات على النازيين الجدد على مدى عامين.

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لينا إي، التي لم يتم الكشف عن اسمها الأخير تماشيا مع قوانين الخصوصية الألمانية، متهمة بالتوصل إلى فكرة عام 2018 لاستهداف أفراد من اليمين المتطرف على أساس "أيديولوجية يسارية متطرفة متشددة" والمساعدة في التخطيط للهجمات، حسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وحسب الوكالة، يزعم أن ثلاثة رجال، هم: جوناثان ام، ويانيس ار، ولينرت ايه، انضموا إليها نهاية عام 2019.

وقال ممثلو الادعاء إن المتهمين كانوا متمركزين في مدينة لايبزيغ بشرق البلاد وإن معظم الهجمات وقعت هناك أو في مناطق قريبة.

يزعم أن العديد منهم شاركوا في هجوم عام 2020 مع حوالي 15 أو 20 آخرين على مجموعة من ستة أشخاص في محطة قطار فورتسن عند وصولهم لحضور احتفال بالذكرى 75 لإلقاء القنابل الحارقة في دريسدن - وهو حدث جذب الكثيرين من النازيين الجدد وغيرهم من المتعاطفين مع اليمين المتطرف، وقال ممثلو الادعاء إن العديد من الضحايا أصيبوا بجروح خطيرة بعد أن تعرضوا للكم والركل والضرب بالهراوات.

جميعهم باستثناء لينرت ايه متهمون بارتكاب هجوم في عام 2019 في وسط مدينة إيزيناخ ، حيث تقول الشرطة إنهم اقتحموا مع نحو 10 إلى 15 آخرين مطعما يعتقد أنه موقع اجتماع ليمينيين متطرفين، واعتدوا على خمسة زوار ومالكه بالهراوات، ما تسبب في إصابات خطيرة.

وجميعهم متهمون بالتسبب في أذى جسدي خطير وجرائم أخرى. لينا إي ، التي تواجه معظم التهم، محتجزة منذ اعتقالها في 5 نوفمبر 2020، فيما لا زال الآخرون طلقاء.

ولم ترد تفاصيل فورية بشأن موعد محاكمتهم.

المصدر: "أسوشيتد برس"