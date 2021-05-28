تقارير إسرائيلية: لابيد وبينيت يستأنفان المفاوضات الائتلافية ونتنياهو يعرض على ساعر اتفاق تناوب

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد المكلف بتشكيل الحكومة عقد أول اجتماع منذ بدء جولة التصعيد الأخيرة حول قطاع غزة مع رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت.

وأشارت تقارير إخبارية إسرائيلية إلى أن الاجتماع الذي عقد أمس الخميس تطرق إلى إمكانية تشكيل ائتلاف حاكم، غير أن القناة الـ12 الإسرائيلية ذكرت أن الأعضاء الآخرين في "يمينا"، منهم حليفة بينيت القريبة يليت شكد، لم يطلعوا على تفاصيل الاجتماع.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصدر ضمن ما يعرف بـ"معسكر التغيير" المعارض لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن اجتماع أمس يزيد من فرص انضمام "يمينا" إلى المفاوضات الائتلافية الرسمية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وكان لابيد وبينيت قد أصبحا قاب قوسين من الاتفاق الائتلافي النهائي قبل أسبوعين، لكن زعيم "يمينا" أعلن لاحقا عن رفضه دخول حكومة بمشاركة حزب "القائمة العربية الموحدة"، على خلفية اندلاع الجولة الأخيرة من القتال حول قطاع غزة.

وجاء اجتماع أمس بين لابيد وبينيت في أعقاب إعلان "هناك مستقبل" وحزب "الأمل الجديد" الذي يترأسه النائب المنشق عن حزب نتنياهو "الليكود" جدعون ساعر، عن إحرازهما تقدما وتوصلهما إلى اتفاقات ضمن المفاوضات الائتلافية، متعهدين بمواصلة الحوار من أجل بلوغ اتفاقات نهائية في المستقبل القريب.

وتمكن لابيد الذي يتبقى لديه ستة أيام فقط قبل انقضاء تفويضه بتشكيل الحكومة، حتى الآن من التوصل إلى اتفاقات نهائية مع حزبي "ميرتس" و"إسرائيل بيتنا" وتفاهم شبه نهائي مع تحالف "أزرق-أبيض"، لكن هذه الإنجازات لا تكفي لكسب دعم أغلبية أعضاء الكنيست.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو، في مسعى لتقويض جهود لابيد الرامية لتشكيل الحكومة، عرض على ساعر اتفاق تناوب سيتولى رئيس "الأمل الجديد" بموجبه كرسي رئيس الوزراء أولا.

كما لفتت وسائل إعلام إلى أن نتنياهو أعرب أيضا عن استعداده لتقديم ضمانات إلى ساعر بأن هذه ستكون آخر ولاية له في منصب رئيس الوزراء وتمرير مشروع قانون يمنع شخصا من تولي رئاسة الحكومة لما يزيد عن ولايتين.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + vesty