الأمن الروسي يفكك خلية لجماعة أوكرانية متطرفة تتبع إيديولوجية عمليات القتل الجماعية

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم الجمعة، عن تفكيك خلية تابعة لجماعة متطرفة أوكرانية واحتجاز 14 من عناصرها بعملية أمنية في مدينة ساراتوف جنوب غرب روسيا.

وأفادت في بيان بأن هيئة الأمن الفدرالية الروسية تمكنت، بالتعاون مع وزارة الداخلية ولجنة التحقيقات من، "إحباط أنشطة جماعة شبابية متطرفة منسقة من داخل أوكرانيا لأنصار إيديولوجية عمليات القتل الجماعية إم كا أو".

وأضافت هيئة الأمن الفدرالية: "أسفرت العمليات التي تم تنفيذها عن احتجاز 14 من عناصر هذه الجماعة في مدينة ساراتوف... وهم الآن يقدمون إفادات اعتراف".

وذكر البيان أن قوات الأمن الروسية صادرت نتيجة عملية تفكيك الخلية مواد دعائية كثيرة، لها طابع متطرف وأسلحة بيضاء ووسائل اتصال تتضمن تعليمات لتصنيع أجهزة متفجرة يدوية الصنع وأسلحة نارية، إضافة إلى مراسلات مع مؤلف إيديولوجية الجماعة، الناشط في أوكرانيا بشأن التحضير لعمليات عنف.

المصدر: وكالات روسية