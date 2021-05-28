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وفاة 32 من أعضاء برلمان الكونغو الديمقراطية بكورونا منذ بدء الجائحة

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وفاة 32 من أعضاء برلمان الكونغو الديمقراطية بكورونا منذ بدء الجائحة
Reuters
مستشفى في غوما، جمهورية الكونغو
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قال نائب رئيس برلمان جمهورية الكونغو الديمقراطية إن 32 من أعضاء البرلمان أو نحو خمسة بالمئة من عدد الأعضاء توفوا جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 منذ بدء الجائحة.

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وعلى الرغم من أن الكونغو، مثل الكثير من البلدان الإفريقية، أعلنت أعدادا منخفضة نسبيا من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، فقد اجتاح المرض أروقة السلطة وأودى بحياة نواب بارزين في البرلمان وبعض أعضاء الدائرة القريبة من الرئيس.

وقال جان مارك كابوند، النائب الأول لمجلس النواب في البرلمان: "وفقا لأحدث بيان تصدره الحكومة بلغ عدد الإصابات المؤكدة 31248، بينما بلغت الوفيات 780 بينهم 32 من أعضاء البرلمان".

وعلى الرغم من أن استخدام الكمامات إلزامي داخل البرلمان إلا أن الأعضاء يتجاهلون ذلك عادة عند تجمعهم.

المصدر: "رويترز"

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