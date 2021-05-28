رئيس وزراء اليونان قبل زيارة تشاووش أوغلو: نسعى للتقارب مع تركيا لكن ذلك يتطلب وقف الاستفزازات

أعرب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن سعي بلده إلى تحسين العلاقات مع أنقرة، وذلك قبل زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى أثينا، مطلع الأسبوع القادم.

وقال ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في أثينا اليوم الجمعة، إن اليونان ترغب في التقارب مع تركيا وتبحث عنه، مشددا في الوقت نفسه على أن الطريقة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف تكمن في "وضع حد للاستفزازات والأعمال غير القانونية والخطاب العدواني".

وتابع: "بعبارة أخرى، فإن الخطوات الحكيمة من قبلها (تركيا) فقط هي التي من شأنها أن تؤدي إلى تسريع الخطوات الأوروبية، وهذا سوف يهيئ الأجواء الملائمة لإطلاق حوار بخصوص المناطق البحرية اعتمادا حصرا على القانون الدولي والقانون البحري".

وتصاعدت التوترات بين أنقرة وأثينا بشكل حاد العام الماضي على خلفية الخلاف القديم المتعلق بالأنشطة الاستكشافية التركية في شرق المتوسط.

وتحاول الدولتان العضوان في حلف الناتو تجاوز الخلاف، وقد استأنفتا المفاوضات الثنائية لتسويته.

المصدر: RT