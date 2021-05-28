مدير "رايان إير": مطار مينسك لم يتصل معنا قبل هبوط الطائرة

قالت شركة "رايان إير"، إن مراقبي الحركة الجوية في بيلاروس، لم يلبوا طلب طاقم الطائرة قبيل هبوطها الاضطراري، المتعلق بالاتصال بشركة الطيران المذكورة.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن مدير عام شركة "رايان إير"، قال في رسالة وجهها إلى وزارة النقل البيلاروسية في 26 مايو، إن المراسلات التي وردت سابقا من المسؤولين البيلاروسيين كانت "كاذبة وغير دقيقة"، وذكر أنه تم تحويل الطائرة "عن مسارها بشكل غير قانوني وبذريعة كاذبة".

وأضافت الرسالة، التي نشرتها وكالة "رويترز": "لم يكن أمام قائد الطائرة خيار آخر سوى إعادة توجيه طائرته إلى مينسك، عندما أبلغه برج المراقبة بمطار مينسك بوجود تهديد حقيقي بتفجير طائرة، وعندما طلب من البرج الاتصال بشركته، قالوا له إن الشركة لا ترد على الاتصالات الهاتفية".

من جانبها، لم ترد شركة "رايان إير" على طلب التعليق على حقيقة وجود مثل هذه الرسالة.

المصدر: "نوفوستي"