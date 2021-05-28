مجموعة مدعين دوليين تحقق في حادثة طائرة "رايان إير"

قال وزير خارجية بولندا زبيغنيو راو، في مقابلة مع وكالة الأنباء البولندية، إن مجموعة دولية من المدعين العامين ستبدأ التحقيق في قضية هبوط طائرة "رايان إير" في مينسك.

وذكرت الوكالة، أن سلطات بولندا فتحت قضية جنائية للتحقيق في قضية الهبوط الاضطراري، لأن هذه الطائرة تعود إلى شركة مسجلة في بولندا تابعة لشركة "رايان إير".

وأضاف الوزير: "ستضم المجموعة ممثلين عن دول كان مواطنوها بين ركاب الطائرة خلال رحلتها من أثينا إلى فيلنيوس: بولندا وليتوانيا واليونان ودول أخرى".

وشدد الوزير، على أنه يعتبر الحادث، بمثابة "عمل من أعمال إرهاب الدولة".

وقال الوزير البولندي: "نتيجة لتصرفات بيلاروس، حدث انتهاك للقواعد الدولية للنقل الجوي. في هذا الأمر، يمكننا أن نتوقع حدوث اضطراب فوق أوروبا في المستقبل القريب".

المصدر: "نوفوستي"