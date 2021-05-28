لوكاشينكو يكشف لماذا لم تغلق بيلاروس حدودها إثر تفشي وباء كورونا

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده لم تغلق حدودها خلال جائحة كورونا، تجنبا لانهيار اقتصادها.

وصرح لوكاشينكو خلال لقاء مع رؤساء وفود الدول المشاركة في اجتماع مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة في مينسك، بأن "بيلاروس لم تغلق حدودها على الإطلاق منذ بداية انتشار فيروس كورونا. لقد تم انتقادنا بأننا نخفي شيئا ما، وأننا قدمنا ​​بيانات خاطئة، وما إلى ذلك ... نحن اخترنا طريقتنا الخاصة في محاربة فيروس كورونا، لكننا لم نستطع الإغلاق، لأننا لسنا روسيا. يمكنها الإغلاق، والأنابيب تعمل، ولديها ثروة ضخمة، واحتياطيات ضخمة".

وأكد أن بيلاروس "اختارت عدم إغلاق الحدود، لأن الاقتصاد كان سينهار لو فعلت ذلك".

المصدر: "نوفوستي"