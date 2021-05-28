طهران تهنئ الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن تهنئتها للحكومة والشعب في سوريا على إقامة الانتخابات الرئاسية بصورة ناجحة وفوز الرئيس بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة.

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وقالت وزارة الخارجية الايرانية في بيان لها اليوم الجمعة، "ان إجراء انتخابات ناجحة وبمشاركة واسعة من قبل الشعب السوري يعتبر خطوة مهمة على طريق إرساء السلام والاستقرار والهدوء وإعادة اعمار وازدهار سوريا".

وأضافت الخارجية في بيانها أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وضمن احترامها لإرادة الشعب السوري، تؤكد دعمها لحق الشعب السوري في تقرير مصيره ورسم مستقبله بدون أي تدخل خارجي، وتعرب عن تهنئتها للرئيس بشار الأسد وللشعب السوري المقاوم بالفوز الحاسم للرئيس الأسد بهذه الانتخابات".

وفاز الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الخميس، بولاية رئاسية جديدة مدتها سبع سنوات، بعدما حاز على 95.1% من الأصوات، حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب (البرلمان السوري) حموده صباغ.

المصدر: "فارس"