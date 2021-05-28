رئيس الوزراء البيلاروسي: نواجه ضغطا لا سابق له من جانب الغرب

أعلن رئيس الوزراء البيلاروسي، رومان غولوفتشينكو، اليوم الجمعة، أن بيلاروس تواجه حاليا ضغط عقوبات شديدة لا سابق له من جانب الغرب.

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وقال غولوفتشينكو خلال خطاب ألقاه في جلسة مجلس رؤساء الحكومات لرابطة الدول المستقلة: "كما تنبأ به رئيس بلادنا (الكسندر لوكاشينكو) فقد أثارت جائحة فيروس كورونا محاولات لتغير مناطق النفوذ في العالم، الأمر الذي تستخدم من أجل تحقيقه كل الأساليب القائمة. لسوء الحظ يجب الاعتراف بأنه في ظروف العالم المتعدد الأقطاب، الذي يسيطر فيه حق الدولة القوية على القانون الدولي فإن الدول التي تسعى لمراعاة المصالح الوطنية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، تواجه محاولات لتقويض أنظمتها القائمة، عن طريق ممارسة الضغط والتدخل الفعلي. وتواجه بيلاروس ضغط عقوبات متزايد لا سابق له من جانب الغرب الجماعي".

وتدهورت العلاقات بين بيلاروس والدول الغربية بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروس في العام الماضي. ولم تعترف الدول الغربية بنتائج هذه الانتخابات التي أفرزت ألكسندر لوكاشينكو رئيسيا منتخبا بشكل قانوني. وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا عقوبات اقتصادية وسياسية على عدد من المسؤولين البيلاروسيين والمؤسسات والمصانع الموالية للسلطات البيلاروسية الحالية.

المصدر: نوفوستي