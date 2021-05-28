nbc: بايدن طلب التحقيق في أصل كورونا بسبب عدم تعاون الصين

قال مصدر لشبكة nbc news الأمريكية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب التحقيق في أصل كورونا، بسبب رفض الحكومة الصينية المشاركة في تحقيق أجرته منظمة الصحة العالمية حول أصل الفيروس.

وبحسب المصدر فإن طلب بايدن يعود لأسابيع، بعد أن تلقى معلومات طلبها في مارس، مشيرا إلى أن قرار الصين بعدم التعاون مع المنظمة الأممية "زاد الاهتمام بأن نكون أكثر شفافية بشأن الخطوات التي نتخذها".

وأضاف المصدر: "ما زلنا نعتقد أن الصين لديها معلومات مهمة حول أصول الوباء، لا تشاركها مع المجتمع الدولي".

ودعا بايدن يوم الأربعاء، الأجهزة الاستخبارية الأمريكية إلى إعداد تقرير خلال فترة لا تتجاوز الـ 90 يوما حول منشأ فيروس كورونا.

المصدر: nbc news