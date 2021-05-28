أردوغان يفتتح مسجدا في "تقسيم" ومعارضون يعتبرونه "تقويضا" لأرث أتاتورك

يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم لافتتاح مسجد يمثل معلما رئيسيا بميدان "تقسيم" باسطنبول، مما يحقق طموحا طال انتظاره لبناء دار عبادة للمسلمين في الساحة الرئيسية بالمدينة.

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ومن المقرر أن ينضم أردوغان إلى مجموعة من المصلين لأداء الصلاة الأولى في المسجد الشاهق الذي يتسع لنحو 3000 مصل في ميدان تقسيم.

وكان أردوغان، قد وعد منذ فترة طويلة أنصار حزبه الحاكم ببناء مسجد في ميدان تقسيم، قائلا إنه "من غير المعقول أن لا تكون في الميدان الرئيسي في اسطنبول دار عبادة للمسلمين".

مع ذلك، يرى النقاد أن بناء المسجد هو "جزء من خطط أردوغان بتغيير ميدان تقسيم وتقويض إرث مصطفى كمال أتاتورك الذي أسس الجمهورية ذات التوجه العلماني، بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية، وتم هدم مركز ثقافي في ميدان تقسيم، وكان يحمل اسم أتاتورك ويعتبر رمزا لتراثه، ويتم استبداله بهيكل جديد".

وقال الرئيس التركي، في خطاب ألقاه يوم الخميس: "لسنوات، منذ طفولتي، يقولون لا يمكنك فعل ذلك... ولكن الله قدر لنا بناء هذا".

المصدر: "أسوشيتد برس"