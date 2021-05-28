مجلة أمريكية تسلط الضوء على سلاح روسي "قاتل" لمقاتلات الشبح الأمريكية

كتبت مجلة المصلحة الوطنية الأمريكية تقول إن روسيا ستحصل قريبا على نظام صاروخي مضاد للطائرات من الجيل الخامس طراز "إس – 500"، قادر على مواجهة مقاتلات الشبح المتقدمة لحلف الناتو.

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وأشار المؤلف مارك إبيسكوبوس إلى أن نظام "إس – 500" الروسي المضاد للجو، يعد أحد أكثر الردود الروسية فاعلية على مقاتلات الشبح الأمريكية الحديثة مثل "إف – "35 " لايتنيغ 2 و"إف – 22" رابتور، لأنه لا يتفوق على سابقه "إس – 400" فحسب، بل ولديه أيضا العديد من الميزات الجديدة التي تضعه في فئة أداء خاصة به.

وأفيد في هذا الصدد بأن نظام "إس – 500" تم تجهيزه بصواريخ حديثة من سلسلة " 77N6 " وهي قادرة على اعتراض الصواريخ المجنحة التي تفوق سرعتها الصوت وغيرها من الصواريخ التي تطير بسرعات تتجاوز 5 ماخ.

علاوة على ذلك،، يمكن لهذا المحمع الضاروخي المضاد للجو من إصابة صواريخ باليستية في دائرة نصف قطرها 600 كيلومتر، وما يصل إلى عشرة رؤوس حربية لصواريخ تتحرك بسرعة تزيد عن أربعة أميال في الثانية.

وحسب الشركة المصنعة، يمكن أن تشكل هذه المنظومة الصاروخية الروسية أيضا تهديدا لأنواع معينة من الأقمار الصناعية التي تعمل على مدار أرضي منخفض.

وشدد المؤلف على أن هذا النظام لن يكون بديلا مباشرا عن نظام "إس – 400"، ولكنه بمثابة حلقة وصل إضافية في شبكة الدفاع الجوي الروسية.

وخلص صاحب المقال إلى ان تصميم هذه المنظومة الصاروخية الجديدةجرى لتكون قادرة على العمل مع أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ القديمة، مثل "إس – 400" و"إس – 300"، وكذلك مع عدد كبير من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات قصيرة ومتوسطة المدى.

يشار إلى أن صواريخ الدفاع الجوي "إس – 500" بروميثيوس تنتمي إلى جيل جديد من أنظمة أرض-جو، وستدخل بواكيرها الأولى الخدمة هذا العام، فيما سيبدأ التسليم التسلسلي لها في عام 2025.

المصدر: نوفوستي