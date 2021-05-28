البابا فرانسيس مزح بخصوص إدمان البرازيليين على الكحول

في لقاء مع كاثوليك برازيليين في الفاتيكان، قال البابا فرانسيس مازحا، إنهم "لن ينالوا الخلاص" لأنهم يشربون الكثير من الكاشاسا، المشروب الكحولي المفضل في البرازيل.

وأضاف الحبر الأعظم: "لن تنالوا الخلاص، لأنكم تشربون الكثيرا من الكاشاسل ولا تصلون كثيرا!". بعد ذلك ضحك البابا وجميع الحاضرين على هذه الكلمات. ونشر الكاهن البرازيلي جواو فيكتور، مقطع الفيديو حول ذلك اللقاء على إنستغرام.

وهذه ليست المرة الأولى التي يمزح فيها البابا فرانسيس، حول إدمان البرازيليين على الكحول. ففي عام 2017 ، في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، اقترب منه كاهن شاب وطلب بركاته قائلا: "من فضلكم باركوا هذا البرازيلي"، فرد البابا على ذلك بالابتسام وقال للكاهن: "هل تعتقد أن الكاشاسا مجرد ماء؟".

المصدر: نوفوستي