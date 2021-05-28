"صفعة" تدفع سفير بلجيكا في كوريا الجنوبية لترك منصبه (فيديو)

من المقرر أن يترك سفير بلجيكا في كوريا الجنوبية منصبه خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن اعتدت زوجته على موظفة في متجر ملابس، في حادثة شوهدت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية في بيان اليوم الجمعة، إن وزيرة الخارجية، صوفي ويلمز، قررت إنهاء خدمات السفير بيتر ليسكوهير هذا الصيف، بعد ثلاث سنوات.

والحادثة التي وقعت في التاسع من شهر أبريل، في منطقة يونجسان، بالعاصمة سيؤول، التقطت عبر كاميرات المراقبة التي تظهر فيها زوجة السفير البلجيكي وهي تتسوق من متجر للملابس، وعندما سألتها إحدى الموظفات إذا كانت دفعت ثمن الملابس التي ترتديها في ذلك الوقت، لأن المتجر كان يبيع مثلها، قامت شيانغ شيويه تشيو (زوجة السفير) بصفع الموظفة على وجهها.

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية إن شيانغ التقت بموظفة المتجر للاعتذار عن "سلوكها غير المقبول" وأنها تتعاون مع الشرطة التي تحقق في الحادثة، مضيفة أنه تم رفع حصانتها الدبلوماسية بعد طلب من شرطة كوريا الجنوبية.

وقالت الوزارة إن السفير البلجيكي ليسكوهير خدم بلاده بإخلاص منذ العام 2019، "لكن اتضح أن الوضع الحالي لا يسمح له بمواصلة أداء دوره في جو هادئ".

المصدر: "رويترز"