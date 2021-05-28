 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام فرنسية: القبض على منفذ عملية الطعن قرب نانت وإصابة ضابطين خلال توقيفه

مئات الإندونيسيين يحتجون على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل (صور)

أخبار العالم

مئات الإندونيسيين يحتجون على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل (صور)
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qhzu

احتج مئات من الإندونيسيين، اليوم الجمعة، خارج السفارة الأمريكية وبعثة الأمم المتحدة في جاكرتا، على ما وصفوه بـ"الدعم الأمريكي لإسرائيل".

إقرأ المزيد
إندونيسيا وماليزيا تدعوان مجلس الأمن الدولي للتدخل ووقف الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة
إندونيسيا وماليزيا تدعوان مجلس الأمن الدولي للتدخل ووقف الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة

وسار متظاهرون يرفعون علمين، فلسطيني وإندونيسي، عملاقين ولافتات كتب عليها "تضامن إندونيسيا من أجل فلسطين الحرة"، منطلقين من عدة مساجد إلى شارع رئيسي خارج السفارة، ونظمت المظاهرة حركة "العمال المسلمين الإندونيسيين" وعدة مجموعات أخرى.

وحذرت السلطات بمكبرات الصوت المتظاهرين، وطالبتهم بالحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وتم نشر أكثر من 2300 شرطي، كثير منهم يرتدون بدلات واقية، لتأمين السفارة الأمريكية والقصر الرئاسي القريب منها ومقر وبعثة الأمم المتحدة.

مئات الإندونيسيين يحتجون على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل (صور)
AP
مئات الإندونيسيين يحتجون على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل (صور)
AP
مئات الإندونيسيين يحتجون على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل (صور)
AP

المصدر: "أسوشيتد برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا