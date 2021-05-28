مئات الإندونيسيين يحتجون على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل (صور)

احتج مئات من الإندونيسيين، اليوم الجمعة، خارج السفارة الأمريكية وبعثة الأمم المتحدة في جاكرتا، على ما وصفوه بـ"الدعم الأمريكي لإسرائيل".

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وسار متظاهرون يرفعون علمين، فلسطيني وإندونيسي، عملاقين ولافتات كتب عليها "تضامن إندونيسيا من أجل فلسطين الحرة"، منطلقين من عدة مساجد إلى شارع رئيسي خارج السفارة، ونظمت المظاهرة حركة "العمال المسلمين الإندونيسيين" وعدة مجموعات أخرى.

وحذرت السلطات بمكبرات الصوت المتظاهرين، وطالبتهم بالحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وتم نشر أكثر من 2300 شرطي، كثير منهم يرتدون بدلات واقية، لتأمين السفارة الأمريكية والقصر الرئاسي القريب منها ومقر وبعثة الأمم المتحدة.

AP

AP

AP

المصدر: "أسوشيتد برس"