إدارة الرئيس البولندي: "السيل الشمالي-2" قنبلة بالنسبة للتكامل الأوروبي

عبر كشيشتوف تشيرسكي، رئيس مكتب السياسة الخارجية للرئيس البولندي، عن اعتقاده بأن قرار بايدن للتخلي عن فرض عقوبات على مشروع "السيل الشمالي-2" يعتمد على تقييمات خاطئة.

إقرأ المزيد

وقال تشيرسكي في بث الإذاعة البولندية، اليوم الجمعة: "أعتقد أن هذا القرار يعتمد على التقييم الخاطئ للواقع. إن "السيل الشمالي-2" قنبلة غازية تمت زراعتها تحت قاعدة التكامل الأوروبي".

وأضاف أن هذا المشروع الروسي "سيفجر حقا، أو قد يفجر الاتحاد الأوروبي".

ويرى أن إجمالي حجم الغاز الذي سيصل إلى أوروبا عبر خطين لـ "السيل الشمالي" الروسي سينشئ اعتماد ألمانيا على الواردات الروسية، مما يعني وجود التأثير السياسي لروسيا على سياسة واقتصاد الاتحاد الأوروبي.

وفرضت الولايات المتحدة في 21 مايو الجاري عقوبات على 13 سفينة و3 مؤسسات روسية مشاركة في بناء "السيل الشمالي-2". وأكد وزير الخارجية الأمريكي في 19 مايو الجاري أن واشنطن تخلت عن فرض عقوبات على شركة "Nord Stream 2 AG" التي تعد مشغلة لمشروع "السيل الشمالي-2" وكذلك على مديرها التنفيذي، ماتياس فارنيغ. وأوضح بليكن أن هذا القرار يتفق مع المصالح الوطنية الأمريكية.

المصدر: تاس