خفر السواحل التركي ينقذ 10 مهاجرين أجبرتهم اليونان على العودة

أنقذت فرق خفر السواحل التركية، اليوم الجمعة، 10 مهاجرين أرغمهم الجانب اليوناني على العودة إلى المياه الاقليمية لتركيا، حسبما أفادت وكالة الأناضول.

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وأفادت "الأناضول" بأن الفرق التركية سارعت لإنقاذ المهاجرين، إثر تلقيها بلاغا بوجود مجموعة من الأجانب على متن قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء ديكيلي بولاية إزمير.

وعقب نقلهم إلى اليابسة بواسطة زورق لخفر السواحل، أحيل المهاجرون إلى مديرية الهجرة.

المصدر: الأناضول