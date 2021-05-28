بايدن يدافع عن خطته للبنى التحتية ويحاول اقناع الجمهوريين بقبولها

حاول الرئيس الأمريكي جو بايدن اقناع الجمهوريين بإقرار خطته لتعزيز البنى التحتية، التي اعتبر أنها لا مفر منها للاستمرار بالتفوق على الصين، من خلال استحداث وظائف للأمريكيين المهمشين.

وقال بايدن خلال زيارة لمصنع في كليفلاند في ولاية أوهايو: "خطتي ستزيد حجم الاقتصاد بـ4500 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة، وستسمح كذلك باستحداث 16 مليون فرصة عمل جديدة بأجر جيد".

ودعا بايدن الكونغرس إلى جعل العمال والطبقة المتوسطة أولوية قبل رؤساء الشركات الكبرى وبورصة وول ستريت.

إلا أن الجمهوريين لا يزالون على موقفهم ويرفضون تضمين الخطة ما لا يتعلق مباشرة بالبنى التحتية والمنشآت ويعارضون كذلك طريقة التمويل من خلال زيادة الضرائب على الشركات.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون عرضوا عليه في وقت سابق الخميس اقتراحا مضادا لخطته بقيمة 928 مليار دولار، على ثماني سنوات، في مقابل 1700 مليار يريدها الديمقراطيون الذين وافقوا على تخفيض قيمة مشاريعهم بحوالي 600 مليار.

واتفق جو بايدن وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون على لقاء جديد الأسبوع المقبل.

المصدر: "أ ف ب"