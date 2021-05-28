 
مباشر
عاجل
الكرملين: مشاكل فنية وراء رفض روسيا استقبال رحلات طيران أوروبية التفافا على أجواء بيلاروس

بكين تهنئ الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية

أخبار العالم

بكين تهنئ الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qhyp

هنأت وزارة الخارحية الصينية الرئيس السوري بشار الأسد، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وأبدت استعدادها لمساعدة دمشق في الدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في تصريح، اليوم الجمعة، إن الصين تدعم بقوة جهود سوريا لحماية سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها.

وفاز الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الخميس، بولاية رئاسية جديدة مدتها سبع سنوات، بعدما حاز على 95.1% من الأصوات، حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ.

المصدر: RT + تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا