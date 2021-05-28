اليابان تستعد للأولمبياد بتمديد حالة الطوارئ المتعلقة بكورونا

من المقرر أن تمدد اليابان حالة الطوارئ المتعلقة بكورونا في طوكيو ومناطق أخرى لا تتراجع فيها الإصابات بعد إلى مستويات تمكنها أن تستضيف بأمان الأولمبياد خلال نحو 50 يوما القادمة.

إقرأ المزيد

وقال وزير تنشيط الاقتصاد، ياسوتوشي نيشيمورا، إن التمديد مطلوب لأن الناس يتجولون بشكل متزايد في الأماكن العامة، خاصة في طوكيو وأوساكا، بينما ينبغي عليهم فعل العكس، ويخشى أن يؤدي رفع حالة الطوارئ إلى انتعاش فوري في الإصابات.

وكان من المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ الحالية في العاصمة وثماني مناطق حضرية أخرى يوم الاثنين المقبل، لكن المستشفيات في بعض المناطق لا تزال تعج بمرضى كوفيد-19 وبلغت الحالات الخطيرة مستويات عالية جديدة مؤخرا.

وأضاف نيشيمورا في تصريح، إن اقتراح الحكومة بالتمديد لمدة 20 يوما، حتى 20 يونيو في المناطق التسع، حصل على موافقة مبدئية من الخبراء قبل إعلان رسمي في وقت لاحق اليوم الجمعة، وتخضع محافظة أوكيناوا الجنوبية للجزيرة بالفعل لحالة الطوارئ حتى 20 يونيو.

ويتعين على منظمي الأولمبياد الصيفية أن يقرروا في ذلك التاريخ ما إذا كانوا سيسمحون بوجود أي مشجعين على الإطلاق، بعد حظر المشجعين الأجانب فقط منذ أشهر. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، تم أيضا تأخير خطة إعطاء الأولوية لتطعيمات الرياضيين اليابانيين حتى ذلك الوقت تقريبا.

ومن المقرر أن تبدأ الألعاب الأولمبية في اليابان في 23 يوليو، بعد تأجيلها لمدة عام بسبب الوباء.

المصدر: "أسوشيتد برس"