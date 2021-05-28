الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ شهر

سجلت الهند اليوم الجمعة 186364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أدنى حصيلة يومية منذ 14 أبريل، كما سجلت 3660 وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس.

وذكرت وزارة الصحة الهندية في تقريرها اليومي أن إجمالي الإصابات في البلاد يبلغ 27.56 مليون، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 318895.

وتحتل الهند المركز الثالث عالميا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، من حيث عدد الوفيات بكورونا، فيما تنتشر في البلاد أمراض خطيرة كـ"الفطر الأسود والفطر الأبيض".

المصدر: "رويترز"