البنتاغون يضع خططا لإجلاء المترجمين الأفغان من أفغانستان

أعلن جنرال أمريكي أن البنتاغون يعد بشكل سريع خططا لعمليات إجلاء محتملة لآلاف المترجمين الذين عملوا مع قوات التحالف في أفغانستان على مدى العقدين الماضيين، لتأمين سلامتهم.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي: "ندرك أن هناك عددا كبيرا من الأفغان الذين دعموا الولايات المتحدة والتحالف، وأن هذا قد يعرضهم للخطر".

وأضاف: "ندرك أيضا أن لدينا مهمة في غاية الأهمية هي ضمان أن نبقى أوفياء لهم، وأن نقوم بما هو ضروري لضمان حمايتهم، وإن تطلب الأمر إخراجهم من البلاد في حال رغبوا بذلك".

وأوضح أن "وزارة الخارجية ستتولى ترتيب انتقال المترجمين وغيرهم، ممن عملوا مع القوات الأمريكية، إلى الولايات المتحدة، وسط مخاوف من استهدافهم لغايات انتقامية من قبل مقاتلي طالبان" بعد خروج القوات الأمريكية من أفغانستان، مشيرا إلى أن "هناك خططا قيد الإعداد بسرعة كبيرة جدا هنا".

وينتظر نحو 18 ألف مترجم أفغاني وجندي وغيرهم شاركوا في دعم القوات الأمريكية اتخاذ قرارات بشأن منحهم تأشيرات هجرة إلى الولايات المتحدة، وهو عمل قد يستغرق أكثر من عامين، وفق أعضاء في الكونغرس.

وأعرب قدامى الجنود الأمريكيين الذين شاركوا في الحرب الأفغانية، إضافة إلى أعضاء في الكونغرس، عن قلقهم العميق لأن الحكومة الأمريكية لا تبذل الجهد الكافي لإخراج هؤلاء الأفغان من بلدهم، مع اقتراب المهلة النهائية التي حدّدها الرئيس جو بايدن لسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان، وهي 11 سبتمبر القادم.

المصدر: "أ ف ب"