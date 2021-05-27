سلطات أوكرانيا: سنواصل مطالبة روسيا بتسليمنا يانوكوفيتش

أكدت المدعية العامة الأوكرانية، إيرينا فينيديكتوفا، أن كييف ستواصل مطالبة موسكو بتسليم رئيس أوكرانيا الأسبق، فيكتور يانوكوفيتش، رغم رفض الطرف الروسي ذلك سابقا.

وقالت فينيديكتوفا، في حديث لقناة "أوكرانيا 24" اليوم الخميس: "وجهنا طلب تسليم يانوكوفيتش لنا، الاتحاد الروسي رفض ذلك، لكننا سنواصل المطالبة بتسليمه لنا".

وأضافت أن الميزانية الأوكرانية ضمت مؤخرا 1.5 مليار دولار مما يسمى بـ"أموال يانوكوفيتش"، مشيرة إلى أن تحقيقا قضائيا لا يزال جاريا حول هذا المبلغ.

ولجأ يانوكوفيتش إلى روسيا في فبراير 2014 على خلفية أزمة سياسية حادة في أوكرانيا أسفرت عن الإطاحة بحكمه، وكان رابع رئيس أوكرانيا وتولى هذا المنصب من 25 فبراير 2010 إلى 22 فبراير 2014.

المصدر: وكالات