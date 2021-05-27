"الخزانة الأمريكية": سنراجع بعناية العقوبات المفروضة على إيران في حال عودة طهران للاتفاق النووي

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الخميس، إن وزارتها "ستراجع بعناية" العقوبات المفروضة على إيران في حال قررت طهران العودة إلى الاتفاق النووي.

وجاء تصريح يلين خلال كلمتها أمام نواب الكونغرس.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قد عبر هذا الأسبوع عن تفاؤله إزاء توصل طهران إلى اتفاق قريبا مع الدول الكبرى.

وجاءت ذلك قبل الجولة الأخيرة من المحادثات التي عقدت في فيينا، حيث تتفاوض إيران والدول الكبرى منذ أبريل للاتفاق على الخطوات التي يتعين على طهران وواشنطن اتخاذها بشأن العقوبات والأنشطة النووية للعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

وقال ربيعي في مؤتمر صحفي بثه موقع إلكتروني تديره الدولة "تم التوصل إلى توافقات عامة بشأن أوجه الخلاف الكبرى. والقضايا المتبقية فيما يتعلق برفع العقوبات بسيطة للغاية. وبالنظر إلى عملية التفاوض، فإننا متفائلون بشأن حل القضايا الصغيرة والعملية المتبقية".

في المقابل، اتخذ كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي موقفا أكثر حذرا في تصريحات للتلفزيون الرسمي.

المصدر: "رويترز"