بريطانيا تسجل 3542 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، 3542 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3542 مقابل 3180 الأربعاء، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4473677.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 10 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 9 في بيانات الأربعاء، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 127758 شخصا.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 38.614 مليون شخص، بينهم أكثر من 24.043 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: RT