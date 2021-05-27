القضاء الإسباني يصدر أحكامه ضد المتهمين في اعتداءات 2017 بكتالونيا

أصدرت محكمة إسبانية، اليوم الخميس، أحكاما بالسجن في حق ثلاثة رجال متهمين بمساعدة خلية متطرفة مسؤولة عن الاعتداءين اللذين أوقعا 16 قتيلا في برشلونة ومدينة أخرى عام 2017.

وحُكم على محمد حولي شملال وإدريس أوكبير، المتهمين بالانتماء إلى هذه الخلية المتطرفة، بالسجن لمدة 53 عاما ونصف و46 عاما على التوالي، فيما أصدرت المحكمة حكما بالسجن لـ8 سنوات ضد سعيد بن عزة المتهم بإعارة سيارة ووثائق للمتهمين.

ولم يواجه أي من المتهمين الثلاثة اتهامات بالمسؤولية المباشرة عن الاعتداءات، إلا أنهم حوكموا بتهم مساعدة المهاجمين.

واستهدفت هجمات أغسطس 2017 التي تبناها تنظيم "داعش" وأوقعت 140 جريحا، جادة لاس رامبلاس الشهيرة في وسط برشلونة، حيث دهس مهاجم بشاحنة صغيرة المارة في 17 أغسطس.

وفي اليوم التالي، دهس خمسة أشخاص آخرون المارة في منتجع كامبريلس الساحلي وقتلوا امرأة طعنا قبل أن تقضي عليهم الشرطة.

المصدر: وكالات