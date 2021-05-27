إيرانيون يسعون إلى استعادة سيارة فاخرة كان الشاه أهداها إلى تشاوشيسكو في السبعينيات

يسىعى إيرانيون من هواة جمع المقتنيات الثمينة شراء سيارة محلية فاخرة كان شاه إيران أهداها إلى رئيس رومانيا في العهد الشيوعي، نيكولاي تشاوشيسكو عام 1974.

والسيارة المشار إليها تحمل الاسم "بيكان هيلمان هنتر" وقد بدء في صنعها عام 1967، وكانت أول سيارة تنتجها إيران، وأصبحت علامة هامة في الصناعة الوطنية الإيرانية ورمزا وطنيا أيضا.

ونقلت رويترز عن، ألينا بانيكو، من دار مزادات أرتمارك في بوخارست قولها: "الاهتمام كبير. تلقينا أكثر من 100 عرض لشراء هذه السيارة".



وأوضحت بانيكو أن "هواة جمع السيارات النادرة الرومانيين موجودون، لكن معظم العطاءات من إيرانيين يريدون إعادة رمز وطني من السبعينيات إلى أرض الوطن".



وتوصف هذه السيارة التي ستعرض في المزاد يوم الخميس بأنها في حالة جيدة، وتبلغ سرعتها القصوى 145 كيلومترا في الساعة، وهي مزودة بمحرك سعته 1500 سي.سي.



وينطلق المزاد بسعر 4000 يورو أو ما يعادل 4900 دولار، لكن بانيكو قالت إن السيارة ستحقق على الأرجح سعرا لا يقل عن 10000 يورو، أو 12200 دولار.



يشار إلى أن شركة هيلمان، التي يقع مقرها الأصلي بالقرب من مدينة كوفنتري الإنجليزية، واحدة من أقدم العلامات التجارية للسيارات البريطانية وأغزرها إنتاجا، وقد استمرت الشركة المالكة لها، وهي كرايسلر، في استخدام العلامة التجارية حتى عام 1976.



وعقب محاولات فاشلة لصنع سيارات فيات، أنتجت الشركة الوطنية الإيرانية أول سيارة بيكان بموجب ترخيص من هيلمان في عام 1967.



وكان الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي قد زار رومانيا في عام 1966، مفتتحا عهدا جديدا من العلاقات التجارية والدبلوماسية، وصداقة مع تشاوشيسكو.

المصدر: رويترز