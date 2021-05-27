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كورونا في روسيا.. تسجيل 9039 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

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كورونا في روسيا.. تسجيل 9039 إصابة جديدة خلال 24 ساعة
Sputnik
روسيا
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سجلت السلطات الصحية الروسية أكثر من تسعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الأخير.

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وأفادت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس عن رصدها 9039 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 8373 إصابة في اليوم السابق.

وانخفضت حصيلة ضحايا كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 402 حالة وفاة، مقابل 406 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 9759 مريضا للشفاء.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و35207 إصابات مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 120002 حالة وفاة، وأربعة ملايين و651849 حالة شفاء.

المصدر: نوفوستي

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