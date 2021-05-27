شركة طيران بيلاروسية تلغي رحلاتها إلى 8 دول

أفاد المكتب الصحفي لشركة "بيلافيا" ("Belavia") البيلاروسية للطيران بأن الشركة مضظرة لإلغاء رحلاتها الجوية في 12 وجهة بدء من اليوم.

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وجاء في بيان صدر عن الشركة، اليوم الأربعاء أنها مضطرة لإلغاء رحلات جوية إلى 8 دول. و"بسبب فرض حظر على تنفيذ رحلاتها من جانب عدد من البلدان فإن شركة "بيلافيا" للطيران مضطرة لإلغاء رحلاتها الجوبية ابتداء من 27 مايو وحتى 30 أكتوبر القادم في الوجهات التالية: وارسو، ميلانو، أمستردام، روما، فرانكفورت، برلين، مونيخ، هانوفر، فيينا، بروكسل، برشلونة، كالينينغراد".

وأضاف البيان أنه سيكون بإمكان المسافرين تغيير تاريخ المغادرة أو إستعادة قيمة التذكرة بالكامل دون أي غرامات، وذلك خلال عام بعد تاريخ شرائها. ولا يخص ذلك إلا التذاكر غير المستخدمة، أو المستخدمة جزئيا.

وقامت طائرة ركاب تابعة لشركة "Ryanair" الإيرلندية، يوم الأحد الماضي، بهبوط طارئ في مطار مينسك (عاصمة بيلاروس) بسبب تلقي معلومات تفيد بوجود قنبلة فيها. وأفاد حقوقيون بيلاروس بأنه كان على متن الطائرة، رومان بروتاسيفيتش (مواطن بيلاروسي)، مؤسس قناة "Next" في تلغرام، التي تعتبرها السلطات البيلاروسية متطرفة. وبعد هبوط الطائرة تم اعتقال بروتاسيفيتش الذي يواجه عدة تهم جنائية بينها "تنظيم أعمال شغب جماعية"في بيلاروس. ويمكن أن يواجه ما يصل إلى 15 عاما في السجن حال تأكيد هذه الاتهامات.

المصدر: نوفوستي