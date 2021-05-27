رغم طلب روحاني.. خامنئي يدعم إقصاء مرشحين عن انتخابات الرئاسة

أعرب المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي عن دعمه لقرار مجلس صيانة الدستور إقصاء مرشحين معتدلين ومحافظين بارزين عن انتخابات الرئاسة القادمة.

وأكد خامنئي خلال لقاء عقده اليوم الخميس عبر الاتصال المرئي مع نواب مجلس الشورى (البرلمان) أنه "يدعم بحزم القرارات القانونية" التي اتخذها مجلس صيانة الدستور بشأن أهلية المرشحين، وشكر المرشحين المستبعدين الذين أعلنوا بثبات عن قبولهم لقرار مجلس الصيانة.

وتابع: "ترشح مدراء أقوياء وقادرين على حل مشاكل الشعب الأساسية هو العامل الأهم في زيادة المشاركة الشعبية في الانتخابات".

ودعا المرشد الأعلى المواطنين الإيرانيين إلى المشاركة في التصويت على نطاق واسع وعدم الاكتراث لكلام الذين يتحدثون عن عدم جدوى الانتخابات، مضيفا: "أقول للشعب الإيراني إن الانتخابات تجرى في يوم واحد لكن تأثيرها يدوم لسنوات".

وأقر مجلس صيانة الدستور مؤخرا بأهلية سبعة مرشحين فقط في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 يونيو المقبل، مع إقصاء مرشحين آخرين، منهم رئيس البرلمان الإيراني السابق، علي لاريجاني، ونائب الرئيس الإيراني، اسحاق جهانغيري، والرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد.

وطلب الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس من خامنئي التدخل في الموضوع ومراجعة قرارات مجلس الصيانة لتوفير منافسة أكبر.

المصدر: RT + فارس