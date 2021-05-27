روحاني: نسعى لرفع العقوبات الأمريكية قبل انتهاء صلاحية الحكومة الحالية

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، سعي بلاده لرفع العقوبات الأمريكية قبل انتهاء صلاحية الحكومة الحالية، مضيفا، "كان يمكن رفع العقوبات حتى الآن، لكن کان ينبغي إنجاز ذلك بتوافق داخلي".

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وقال روحاني خلال افتتاح مشاريع سياحية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، اليوم الخميس: "كان يمكننا رفع العقوبات النفطية والمصرفية قبل مارس الماضي لو قبلنا بالعودة التدريجية للاتفاق النووي".

وتابع روحاني: "تم التوصل لاتفاق خلال المباحثات الجارية في فيينا حول الاتفاق النووي، يقضي برفع العقوبات الرئيسية عن طهران"، مشيرا إلى أنه "لا تزال هناك عقوبات أخرى يتعين على واشنطن رفعها للامتثال الكامل للاتفاق النووي".

وأضاف: "كان يمكن للعقوبات أن ترفع، لكن كان يجب أن يتم ذلك بالإجماع، ونحن من طلب رفع العقوبات كاملة وليس على شكل خطوة بخطوة".

وأكد الرئيس الإيراني: "لا أود الإفصاح عن بعض القضايا، كان يمكن رفع العقوبات حتى الآن، لكننا سعينا لتحقيق إجماع وطني".

المصدر: RT+سبوتنيك