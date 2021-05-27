السلطات الإسرائيلية لم تسمح حتى الآن للسفير الأردني بزيارة المعتقلين الأردنيين لديها

أكد محامي الأسيرين الأردنيين في السجون الاسرائيلية، خالد محاجنة، أن السلطات الإسرائيلية ترفض السماح حتى الآن للسفير الاردني بزيارة الأسيرين اللذين تسللا مؤخرا عبر الحدود لإسرائيل.

وقال محاجنة في تصريح صحفي، إن الأوضاع الصحية للأسيرين الأردنيين في تدهور مستمر، بسبب التعذيب الذي تعرضا له، فيما ترفض السلطات الإسرائيلية نقل أحدهما للمستشفى.

وأضاف أن الأسيرين تعرضا للشتم والإهانات وتعذيب ممنهج، ولساعات طويلة، كما يجري اخضاعهما لجلسات تحقيق طويلة، تحت أشعة الشمس.

وأضاف أن الاستخبارات الإسرائيلية تضغط على النيابة العامة، من أجل تمديد اعتقالهما، بحجة استكمال التحقيق، ومحاولة انتزاع اعترافات من الأسيرين لإدانتهما.

ولفت إلى أنه سيتم عرض الأسيرين اليوم الخميس على المحكمة للمرة الرابعة على التوالي، وأن هيئة الدفاع تبذل قصارى جهدها من أجل الإفراج عنهما، مبينا أن القضاء الإسرائيلي لا يمكن التعويل عليه.

وأوضح أن السلطات الإسرائيلية تتهم الأسيرين بالتخطيط والتحضير لشن عمليات ضد اليهود، كما تتهم أحدهما بحيازة سكين حاول تنفيذ عملية طعن بها، مشيرا إلى أن الأسيرين اعترافا بأنهما عبرا الحدود من أجل الوصول للمسجد الأقصى وليس لتنفيذ أي عمليات.

المصدر: RT