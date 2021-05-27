مسؤولة روسية: تصريحات الرئيس البولندي حول روسيا غير أخلاقية

تعتبر نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، إيرينا ياروفايا، تصريحات الرئيس البولندي، أندجي دودا، الذي وصف روسيا بأنها "دولة غير طبيعية"، غير أخلاقي.

ونقل المكتب الصحفي لياروفايا عن تصريحها، اليوم الخميس: "إن تصريح الرئيس البولندي غير أخلاقي، وقبل كل شيء بالنسبة لشعبه الذي تركت الفاشية علامة لا تمحى في أسره، والذي أنقذه الجندي السوفيتي".

وترى ياروفايا أن تصورات الرئيس البولندي دودا "حول ما هو الطبيعي مشوهة بشكل كبير، من وجهة نظر الأخلاق البشرية العامة والحقيقة التاريخية".

ونقلت وسائل إعلام سابقا تصريحا للرئيس البولندي، أندجي دودا، أدلى به خلال خطابه في جورجيا. ووصف دودا روسيا في ذلك التصريح بأنها "دولة غير طبيعية" و"دولة معتدية".

المصدر: تاس