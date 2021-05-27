باكستان تؤكد ضرورة نشر قوات سلام دولية لحماية الفلسطينيين

أكد وزير الإعلام الباكستاني، فواد حسين شودري، ضرورة نشر قوات سلام دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لحماية المدنيين من عدوان القوات الإسرائيلية وضمان السلام في المنطقة.

وقال وزير الإعلام في تصريح صحفي اليوم الخميس: "إن الأراضي الفلسطينية المحتلة بحاجة إلى نشر قوات سلام دولية على غرار القوات التي نشرتها الأمم المتحدة في عدد من مناطق الصراعات بإفريقيا وآسيا وأوروبا".

وأضاف أن مقتل أكثر من 250 مدنيا في الأراضي الفلسطينية وإصابة المئات ونزوح الآلاف بسبب الغارات الأخيرة، التي نفذتها القوات الإسرائيلية، يعد حدثا خطيرا يتطلب من مجلس الأمن الدولي التحرك بشكل فوري وجاد، لضمان السلام الدائم في المنطقة.

كما حث مجلس الأمن الدولي على الوفاء بمسؤوليته الأساسية في هذا المجال.

المصدر: وكالة الأنباء الباكستانية