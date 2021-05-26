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برلين: حظر 3 منظمات غير حكومية في روسيا ضربة قوية لعلاقاتنا

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برلين: حظر 3 منظمات غير حكومية في روسيا ضربة قوية لعلاقاتنا
Reuters POOL
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
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اعتبرت ألمانيا قرار السلطات الروسية تصنيف 3 منظمات غير حكومية ألمانية "منظمات غير مرغوب فيها" في روسيا، "ضربة قوية" للعلاقات بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن "الحظر على عمل المنظمات التي تبذل جهودا لتحقيق التفاهم بين بلدينا وشعبينا ضربة قوية إلى جهودنا لتحسين العلاقات مع روسيا".

ووصف الوزير الألماني قرار النيابة العامة الروسية بأنه "مثير للصدمة ومرفوض"، مضيفا أنه "لا يوجد ما يبرره".

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ودعا ماس السلطات الروسية لإلغاء هذا القرار، مضيفا أن "ممثلي المجتمع المدني يجب أن يكونوا قادرين على العمل دون تجريمهم".

وكانت النيابة العامة الروسية قد أعلنت 3 منظمات غير حكومية ألمانية منظمات غير مرغوب فيها داخل الأراضي الروسية، مشيرة إلى أن نشاطها يمثل تهديدا للنظام الدستوري الروسي وأمن الدولة.

المصدر: نوفوستي

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