"إير فرانس" تلغي رحلة إلى موسكو لعدم تقديم روسيا مسارا بديلا غير عابر لبيلاروس

ألغت شركة "إير فرانس" الفرنسية للطيران إحدى رحلاتها من باريس إلى موسكو لعدم تقديم روسيا مسارا بديلا لا يعبر أجواء بيلاروس.

وقالت الشركة يوم الأربعاء، إنها كانت تخطط لتنفيذ الرحلة يوم الخميس، لكنها لا تزال بانتظار موافقة من موسكو على مسار جديد سيسمح لها بعدم دخول أجواء بيلاروس.

يذكر أن عددا من شركات الطيران الغربية قررت تعليق الرحلات إلى بيلاروس، وتحويل مسار رحلاتها الأخرى كي لا تدخل أجواء البلاد بعد حادثة هبوط طائرة لشركة "رايان إير" الإيرلندية في مينسك واعتقال السلطات البيلاروسية لنشاط معارض كان على متن الطائرة.

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ودانت الدول الأوروبية الحادثة، ودعت قمة الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات ضد السلطات البيلاروسية، بما في ذلك تعليق الرحلات الجوية من وإلى بيلاروس.

وقبل صدور أي قرار من الاتحاد الأوروبي قرر عدد من الدول الأعضاء على حدة إغلاق أجوائها أمام الطائرات البيلاروسية وتعليق استقبال الرحلات من بيلاروس، إضافة إلى تجنب أجواء البلاد.

المصدر: رويترز