السفارة الروسية تعمل للتأكد من معلومات حول اعتقال 4 منحدرين من روسيا في فرنسا

أكدت السفارة الروسية في باريس أنها تعمل على التأكد من معلومات حول اعتقال 4 أشخاص ولدوا في روسيا، على أراضي فرنسا.

وأشار المتحدث باسم السفارة سيرغي بارينوف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إلى أن القنصلية العامة الروسية في ستراسبورغ وجهت استفسارا رسميا إلى إدارة الشرطة بهذا الصدد ولم تتلق أي رد بعد.

وكانت وكالة "فرانس برس" قد أفادت بأن الشرطة الفرنسية اعتقلت 4 أشخاص يقال إنهم ولدوا في روسيا، بإقليم الراين الأسفل شرقي فرنسا في إطار تحقيقات متعلقة بمحاربة الإرهاب.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن 3 منهم قاصرون، ويقال أيضا إن من بين الموقوفين 3 أشخاص من أصل شيشاني.

المصدر: نوفوستي