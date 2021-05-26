أوكرانيا وبريطانيا تجريان تمرينا بحريا في البحر الأسود

أكدت الخدمة الصحفية لقوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن وحداتها أجرت تدريبات بحرية مع نظيرتها البريطانية في البحر الأسود.

وجاء في بيان البحرية الأوكرانية نشر على موقعها على "فيسبوك": "في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، أجرت مجموعة تكتيكية مشتركة للسفن والقوارب تابعة للقوات البحرية لأوكرانيا ونظيرتها البريطانية تدريبا من نوع (PASSEX.)، وكان الهدف منه هو الحفاظ على الأمن في المنطقة، وتعزيز قدرات وتدريب أطقم سفن البلدين".

وأضاف: "إلى جانب الوحدات القتالية البحرية، شاركت المروحية (Mi-14) التابعة للواء الطيران البحري للأسطول الوطني الأوكراني في التدريبات".

وتابع: "التدريب أستمر لمدة يومين وتم على عدة مراحل، إذ تدربت مجموعة السفن والقوارب المشاركة على المناورة وتنظيم الدفاع الجوي وصد الهجمات من زوارق عائمة صغيرة الحجم عالية السرعة لعدو محتمل".

وأوضح البيان، أنه "أثناء تنفيذ العناصر المشتركة لواجباتها المنوطة بها، كان التركيز الرئيسي على تحسين التوافق والتماسك بين الأطقم".

وأشارت البحرية الأوكرانية، إلى أن طواقمها أجرت كذلك تدريبات على نقل البضائع والاستطلاع وتغطية الوضع البحري في مناطق الملاحة المدنية المكثفة وإجراء عمليات البحث والإنقاذ.



المصدر: "نوفوستي" + البحرية الأوكرانية – فيسبوك