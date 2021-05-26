6 أعضاء بمجلس الأمن يدينون اعتراض بيلاروس طائرة مدنية

أدانت 6 دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء، اعتراض بيلاروس طائرة مدنية، وقالت إنه اعتداء صارخ على سلامة الملاحة المدنية الدولية والأمن الأوروبي.

وأصدرت إستونيا وفرنسا وإيرلندا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة، بيانا مشتركا بعدما أثارت إستونيا وفرنسا وإيرلندا القضية خلال اجتماع مغلق للمجلس الذي يضم 15 دولة.

إقرأ المزيد

كما دعت الدول الست منظمة الطيران المدني الدولي لفتح تحقيق وإطلاق سراح صحفي معارض كان على متن الطائرة.

ويقول دبلوماسيون إنه من غير المرجح اتخاذ مجلس الأمن أي إجراء لأن روسيا التي تملك حق النقض (الفيتو) ستحمي حليفتها بيلاروس.

ودفعت مينسك، الأحد الماضي، بطائرة حربية لترافق الطائرة التابعة لشركة "رايان إير"، معلنة عن إنذار بوجود قنبلة على متنها، تبين أنه "كاذب" بمجرد هبوط الطائرة في البلاد، حيث اعتقلت السلطات الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش.

وأدان قادة الاتحاد الأوروبي "الهبوط الإجباري" لطائرة "رايان إير" في مطار مينسك، ودعوا إلى إطلاق سراح رومان بروتاسيفيتش وصوفيا سابيغا.

كما تقرر حظر تحليق الطائرات البيلاروسية في المجال الجوي للاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات