أردوغان يحث مسؤولين بشركات أمريكية كبرى على تحسين الروابط مع تركيا

طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مسؤولين كبار بشركات أمريكية العمل على تحسين الروابط مع بلاده، مشيرا إلى أنه سيجعل تركيا قاعدة للإنتاج والتكنولوجيا.

وفي مؤتمر عقده عبر الفيديو مع مسؤولين بشركات أمريكية، قال أردوغان إن "الروابط بين الولايات المتحدة وتركيا ستدخل عهدا جديدا بعد اجتماع مباشر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 14 يونيو"، والذي سيكون الأول بين الزعيمين منذ انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي.

وشكر الشركات التي تؤمن بقدرات تركيا، متوقعا أن تنتهج الولايات المتحدة نهجا بناء على نحو أكبر.

وأضاف أن "الرسوم الجمركية الأمريكية على الألومنيوم والصلب تبقى مشكلة".

وتوجه إلى مسؤولي الشركات قائلا: "أعتقد أننا سنجعل تركيا قاعدة للإنتاج والتكنولوجيا".

وتابع: "بيان بايدن بشأن أحداث 1915 وضع عبئا إضافيا على روابطنا، لكنني أعتقد أن الاجتماع الذي سنعقده في 14 يونيو على هامش قمة حلف شمال الأطلسي سيكون إيذانا بعهد جديد".

وشارك في المؤتمر عبر الاتصال المرئي، يوم الاثنين، مسؤولون من "بوينغ" و"أمازون" و"مايكروسوفت" و"كيلوغ" و"بيبسيكو" و"سيسكو" و"بروكتور آند غامبل" و"جونسون آند جونسون"، بحسب تسجيل مصور بثه التلفزيون التركي اليوم.









المصدر: "رويترز"