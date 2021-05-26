ساندرز يتخلى عن فرض تصويت لمنع بيع أسلحة لإسرائيل

قال أحد مساعدي السيناتور الديمقراطي، بيرني ساندرز إن الأخير سيتخلى عن فرض تصويت على قرار يهدف إلى منع بيع أسلحة بقيمة 735 مليون دولار لإسرائيل.

كما أسقط ساندرز تأييده لمرشحين لوزارة الخارجية كان قد وضعهم في أواخر الأسبوع الماضي بعد التحدث مع نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان، التي ناقشت الخطوات التي تستعد الإدارة لاتخاذها لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة وعبر الأراضي الفلسطينية.

ووفقا لأحد مساعديه، قال ساندرز لنائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان، إن "العودة إلى الوضع الراهن قبل الحرب ليس كافيا وأنه ومشرعين آخرين سوف يدفعون لمزيد من النقاش للتأكد من أن مبيعات الأسلحة الأمريكية لا تدعم انتهاكات حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "شيرمان أكدت التزامها بالحوار المستمر حول هذه القضايا".

وأعلن ساندرز أواخر الأسبوع الماضي أنه يعتزم فرض تصويت على قرار لمنع الصفقة وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل و"حركة حماس".

المصدر: The Hill