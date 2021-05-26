مسؤول أمريكي: حادث إطلاق النار في كاليفورنيا مأسأة حقيقية

قال مسؤول بمصلحة السكك الحديدية في الولايات المتحدة، إنه تم تعليق عمل العربات في محطات السكك، بعد إطلاق للنار في منطقة لتخزين عربات القطارات الخفيفة في مدينة سان خوسية بكاليفورينا.

ووصف المسؤول إطلاق النار بأنه "مأساة حقيقية"، مشيرا إلى أنه تم الدفع بحافلات بديلة لنقل المواطنين.

San Jose: la fusillade dans une gare de triage aurait fait plusieurs morts, rapporte un média local https://t.co/mWYIhKg9zjpic.twitter.com/srRDCSs2S1 — TVA nouvelles (@tvanouvelles) May 26, 2021

بدورها، قالت شرطة المدينة إنه ليس بمقدورها الإعلان عن عدد المصابين والقتلى، مؤكدة مقتل مطلق النار وأن البحث ما زال جاريا للحصول على مزيد من المعلومات حول الضحايا.

وأوضحت أن مركز لم شمل العائلات يعمل على إطلاع الأهالي على معلومات عن ذويهم بالموقع.

أما عمدة سان خوسيه، سام ليكاردو، فأكد أن ما حدث "مأساة كبيرة لمدينتنا والعاملين في السكة الحديدية لفقدهم أصدقائهم وزملاء العمل"، مشيرا إلى "أننا نعمل على تلافي آثار الحادث وعدم تكراره في المدينة مجددا".

المصدر: RT