بلينكن: أجريت حوارا مطولا مع الرئيس السيسي حول حقوق الإنسان

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه أجرى يوم الأربعاء حوارا مطولا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.

وقال بلينكن متحدثا للصحفيين في عمان قادما من القاهرة، "إنه أثار مع السيسي أيضا مشكلة الأمريكيين المحتجزين في مصر".

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وخلال زيارة قصيرة اجتمع بلينكن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، ومدير المخابرات العامة عباس كامل، في القصر الرئاسي بالقاهرة، ولم يدل بتصريحات للإعلام قبيل الاجتماع.

وإثر اللقاءات الرسمية، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن مخاطبا موظفي السفارة الأمريكية في القاهرة، إن مصر شريك حقيقي وفعال ساهم في إنهاء حرب غزة.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة ومصر تتعاونان كي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون في سلام وأمان.

وصرح بأن واشنطن والقاهرة يعملان عن كثب لبناء شيء إيجابي، حيث قال "نؤمن بقوة أن كلا من الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون بشكل متساو العيش في أمان واستقرار، والتمتع بفرص متساوية من الحرية والكرامة".

وزار بلينكن القاهرة لعدة ساعات يوم الأربعاء، في إطار جولة في الشرق الأوسط تهدف إلى دعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية.

المصدر: وكالات