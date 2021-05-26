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محكمة إسرائيلية ترجئ النظر في قرار إخلاء عائلتين فلسطينيتين لصالح مستوطنين

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محكمة إسرائيلية ترجئ النظر في قرار إخلاء عائلتين فلسطينيتين لصالح مستوطنين
Reuters
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قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية تأجيل النظر في قرار إخلاء أفراد من عائلتين فلسطينيتين من بيوتهم لصالح المستوطنين الإسرائيليين في حي سلوان في القدس الشرقية.

وأكد محامي العائلتين يزيد قعوار إن المحكمة قررت إرجاء النظر في قرار الإخلاء لترد على طلب العائلتين أخذ مشورة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن "قضية جماهيرية وشعبية كهذه يجب أن تضم رأي المستشار القضائي للحكومة".

وأضاف: "من الواضح أن الحكومة كانت داعمة في هذه الحالة للمشروع الاستيطاني وبالتالي يجب على المستشار القضائي أن يأخذ المسؤولية".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أعلنت في 9 من مايو إرجاء جلسة كانت مقررة بشأن طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح إلى موعد لاحق يحدد خلال ثلاثين يوما.

المصدر: "أ ف ب"

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