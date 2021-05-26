قتيل وعدة مصابين بهجمات بقنابل يدوية في عاصمة بوروندي

أعلنت الشرطة البوروندية، الأربعاء، أن مهاجمين مجهولين نفذوا هجمات بأربع قنابل يدوية في العاصمة بوجمبورا في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة عدة أشخاص بجروح.



وقتل شخص على الفور عندما انفجرت القنابل في ثلاثة أماكن مختلفة مع حلول المساء، واعتقل أحد المهاجمين بعد إصابته جراء انفجار القنبلة التي كانت بحوزته.

وهذه أول انفجارات من نوعها تشهدها المدينة منذ تولي الرئيس إيفاريست ندايشيمي السلطة في يونيو الماضي لكن ثمانية أشخاص قتلوا في التاسع من مايو في إقليم مورامفيا على مسافة 65 كيلومترا عندما نصب مسلحون مجهولون كميناً لعدة سيارات.

ونفذ ندايشيمي، الذي تولى السلطة بعد وفاة سلفه بيير نكورونزيزا، بعض الإصلاحات بما في ذلك حث الناس على التعامل بجدية مع جائحة كورونا ورفع بعض القيود عن الإعلام والنشطاء.

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المصدر: رويترز