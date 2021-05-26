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ظريف يعلن أنه أجرى محادثات مكثفة في أذربيجان وأرمينيا

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ظريف يعلن أنه أجرى محادثات مكثفة في أذربيجان وأرمينيا
Reuters
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أعلن وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أنه أجرى محادثات مكثفة في أذربيجان وأرمينيا حول التوترات الأخيرة، مرحبا باستعداد الجانبين للتوصل إلى ترتيبات متبادلة.

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وقال ظريف في تغريدة عبر "تويتر" إن "هناك إمكانيات هائلة للتعاون الإقليمي"، مشددا على أن "إيران لطالما أصرت على احترام وحدة أراضي الجميع".

وكان ظريف التقى اليوم الأربعاء رئيس جمهورية أرمينيا أرمين سركيسيان، ورئيس الوزراء بالوكالة نيكول باشينيان ووزير الخارجية بالوكالة أرا إيفانيان، وأجرى معهم محادثات تتعلق بالوضع الإقليمي والعلاقات الثنائية، أعقبت زيارته لجمهورية أذربيجان، حيث التقى أيضا الرئيس الأذري إلهام علييف.

وأكد ظريف عقب محادثاته أهمية الحفاظ على أمن منطقة القوقاز واستقرارها للأمن القومي الإيراني.

وشهدت الحدود الأرمنية الأذرية أمس توترا، إذ أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية عن مقتل شخص نتيجة إطلاق نار من أراضي أذربيجان على مواقع للجيش الأرمني في منطقة حدودية شرق البلاد.

وفي وقت سابق هذا الشهر توترت الأوضاع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، حيث أعلنت الحكومة الأرمنية في 12 مايو أن قوات أذربيجانية دخلت إلى منطقة سونيك حيث حاولت تنفيذ أعمال "لترسيم الحدود".

وتصر أرمينيا على أن تكون قضية ترسيم الحدود مع أذربيجان جزءا من التسوية الشاملة لقضية قره باغ.

المصدر: RT

 

 

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